İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi - Son Dakika
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İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi

03.05.2022 12:56

İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi Bursa'da intihar etmek için köprülü kavşağa çıkan bir kişi ihbar üzerine gelen polisin anlık müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi.

İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi

BURSA - Bursa'da intihar etmek için köprülü kavşağa çıkan bir kişi ihbar üzerine gelen polisin anlık müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre intihar etmek için Mimar Sinan kavşağına çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavşağa gelen itfaiye ekipleri yolu keserek tedbir aldı. Yukarıda bulunan polis ekipleri ise gençle konuşmaya başladı. Bir süre devam eden konuşmalar sonrası polis gencin dikkatini dağıttı. O esnada gence yaklaşan bir polis riskli bir hamleyle müdahale ederek genci bulunduğu yerden indirdi. Ambulansa alınan genç yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi
İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek için köprülü kavşağa çıkan genç polisin müdahalesiyle böyle engellendi - Son Dakika


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