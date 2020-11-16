Son dakika haberi! Bursa'da iş yerine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da iş yerine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince iş yerine yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince iş yerine yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, dün iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda; 130 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ö.A., F.B. ve Ü.T. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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