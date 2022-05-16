BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

16.05.2022 14:37

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikada yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikada yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının başlamasının ardından fabrika, hemen tahliye edilirken, bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD personeli sevk edildi. Yangına merdivenli itfaiye araçlarıyla müdahale edilirken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alındı. Üretilen ürünlerin ham maddesinin plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah duman nedeniyle Bursa- Ankara yolunda görüş uzaklığı ise düştü.

BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

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BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)

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Kaynak: DHA

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