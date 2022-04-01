Son dakika haberi... Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı

01.04.2022 15:07
Son dakika haberi... Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da sulama borularını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da sulama borularını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesi Kazıklı Mahallesi Çınardibi mevkiinde bir kişi, jandarmaya 150 adet sulama borusunun çalındığını bildirdi. Jandarmanın yaptığı incelemeler neticesinde 13 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı Y.P. (43) kamyoneti ile yakalandı. Jandarma tarafından sorgulanan Y.P, başka tarihlerde yine Kazıklı Mahallesi Dedealtı mevkiinden 100 metre uzunluğunda sulama borusu ve Cambazlar Mahallesi Orman Dibi mevkiinden de 19 adet sulama borusunu çaldığını itiraf etti. Şüpheli Y.P. adli makamlara sevk edildi. - BURSA

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Jandarma, Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı - Son Dakika
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