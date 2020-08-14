Bursa'da jandarmanın drone denetimlerinde 10 bin kök kenevir ele geçirildi

BURSA'da, jandarma ekiplerince 2020 yılı içinde drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde, 19 yasa dışı kenevir ekimi olayında toplamda 10 bin 391 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Orhangazi, İznik, Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerindeki arazilerde drone ile havadan yasadışı kenevir ekimi denetimleri gerçekleştirdi. Drone ile yasa dışı kenevir ekili alanları tespit eden ekipler, 2020 yılında toplamda 19 ekili tarladan 10 bin 391 kök kenevir ele geçirdi. Yasadışı ekimlerle ilgili ise 17 şüpheli gözaltına alındı.