Son dakika haberi: Bursa'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 şişe kaçak viski ele geçirildi.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonrasında bir otomobili takibe aldı.
Aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda yurt dışından getirtildiği belirlenen 100 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi.
Kaçak içkiyi muhafaza altına alan polis ekipleri, şüpheliyi sorgulamak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Kaynak: AA
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