Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip... - Son Dakika

Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...

09.03.2021 12:46

Son dakika 3. sayfa haberi: - Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi Kız arkadaşa şiddet kamerada Otomobilinden indirip böyle darp etti Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi.

- Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi

Kız arkadaşa şiddet kamerada

Otomobilinden indirip böyle darp etti

BURSA - Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...
Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip...

Kadınlar Günü, Bursa, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bursa'da kadınlar gününde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden genç adliyeye sevk edildi- Kız arkadaşa şiddet kamerada- Otomobilinden indirip... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei