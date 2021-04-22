Kalorifer kazanı bacasına sıkışan martı kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site lokalinde bulunan kalorifer kazanı bacasına sıkışan martı, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir site lokalindeki kullanılmayan kalorifer kazanı bacasından sesler gelmeye başladı.

Seslerin bacadan geldiğini tespit eden site sakinlerinden Ünal İmir (56), bir martının bacaya sıkıştığını görünce kurtarmak için harekete geçti.

Martıyı sıkıştığı yerden çıkaran Ünal İmir, sorasında ise hayvanı doğaya saldı.

İmir, şunları söyledi:

"Bizim eskiden kalorifer kazanı olarak kullandığımız bir baca. Biz bunu menfezle kapattık, sadece havalandırma olarak kullanıyorduk. Oradan bir ses duydum. Dedim ki acaba bu ne? Açtık, baktım. İçeride ne olduğunu da anlayamadım. Martı ama rengi zaten siyahlaşmış, karga mı martı mı… İtfaiyeyi çağıracaktım. Onlar da bizim yağacağımızın aynısı yapacağı için havalandırmayı söküp, özgürlüğüne kavuşturduk. Sonra bize teşekkürünü ısırarak yaptı."