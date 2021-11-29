Son dakika haberi! Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Dilaver Yağmur (46) yönetimindeki 16 AC 7893 plakalı kamyonet, kavşaktan yola çıkan Eda Gökçe Ünlü (25) yönetimindeki 16 AEF 37 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonette bulunan 5 aylık hamile Fas uyruklu Mennana Laamartı (28) ile 2 yaşındaki kızı Semanur yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA