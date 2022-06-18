Edinilen bilgiye göre Uludağ yolunda ilerleyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tragger, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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