Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kavga sonucu araç sürücüleri birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilirken; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bursa'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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