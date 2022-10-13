Son dakika haberi | BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI

13.10.2022 06:10
Son dakika haberi | BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, metrelerce savrularak bariyerlere çarptı.

BURSA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, metrelerce savrularak bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Kerem Culum, ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kent merkezinden Gemlik istikametine seyreden Kerem Culum idaresindeki 16 AKH 481 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan araç, Panayır Köprüsü girişindeki bariyerlere vurarak durabildi. Sürücü, kazada hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Culum'a ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaparken, polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan ve acı içinde yardım bekleyen Culum, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık titiz çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılırken, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kerem Culum'un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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