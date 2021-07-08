Son dakika haberi... Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'da korkutan yangın

Bir apartmanın çatısında başlayan yangın alt katlara da sıçradı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alt katta 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında kaplama yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler alt katlara da sıçradı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahaleyi sürdürüyor. Çatıda başlayan yangının alt katlara da sıçradığı ve iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.