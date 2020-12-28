Son dakika haberi | Bursa'da Kovid-19 tedavisi gören Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş yaşamını yitirdi

Son dakika haberler: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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