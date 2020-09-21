Son dakika haberi... Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası - Son Dakika

Maske takmayan 4 kişiye ise toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Vatandaşları tedbirler ve son alınan kararlar konusunda uyaran ekipler, düğünü organize eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesti.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz