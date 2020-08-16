Son dakika haberi! Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da tüm uyarılara karşın, bazı kişiler koronavirüs tedbirlerine uymuyor.

Son dakika haberi! Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence, System.String[]

BURSA'da tüm uyarılara karşın, bazı kişiler koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Yol ortasında bir grup vatandaş, araçlarının etrafında halay çekerken, tavuk alma etkinliğinde de kabalık, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlendi. Bazı kişilerin ise eldivenli ve maskeli halay çekmesi dikkat çekti. Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirirken; düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi. Ancak kentte tüm uyarılara karşın, bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüldü. Araçlarını tek sıra halinde sokak boyunca park eden 9 kişilik bir grup, açtıkları müzikle birlikte yol üzerinde halay çekmeye başladı. Araçların etrafında halay çekerek sosyal mesafeyi gözetmeyen vatandaşlar, maske kuralına da uymadı. Çevrelerindekiler ise, halay çeken grubu izledi. Grup daha sonra birbirlerini alkışlayarak eğlencelerine devam etti.'TAVUK ALMA'DA SOSYAL MESAFE UNUTULDUKentin bir başka tavuk alma eğlencesinde tedbirlere uyulmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, küçük çocukların da bulunduğu bir grup, sosyal mesafeye dikkat etmeyerek yürüdü. Bazı kişilerinde maske takmadığı görülürken, kısa sürede oluşan kalabalık bölge halkının tepkisine neden oldu.ELDİVENLİ, MASKELİ HALAY

Sosyal medyaya da yansıyan diğer bir eğlence etkinliğinde ise, yaklaşık 30 kişilik bir grup ellerine eldiven geçirerek halay çekti. Maske kuralına uyduğu gözlenen grup ile birlikte bazı davetlilerin sosyal mesafe gözetmeksizin yan yana oturlduğu dikkat çekti.


Bursa Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence - Son Dakika
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