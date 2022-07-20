Son dakika haberi... Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi

20.07.2022 09:43

Son dakika haberine göre Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi Bursa'da meşalelerle yolu kapan asker konvoyu ambulansın geçisin izin vermedi.

Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi

BURSA - Bursa'da meşalelerle yolu kapan asker konvoyu ambulansın geçisin izin vermedi. O anları izleyenler ise bu duruma tepki gösterdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı. Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup; bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti. Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Son dakika... Meşalelerle yol kesen asker konvoyu ambulansın geçişine izin vermedi Son dakika... Meşalelerle yol kesen asker konvoyu ambulansın geçişine izin vermedi Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı...
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa'da meşalelerle yol kesen asker konvoyu, ambulansın geçişine izin vermedi - Son Dakika
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