Son dakika haberi | Bursa'da metruk bina yanarak küle döndü
02.04.2021 17:38
Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina, yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Suadiye Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıktı. Alevler, kısa sürede binayı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerince çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu