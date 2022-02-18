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Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

18.02.2022 03:37

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada Bursa'da metruk bir bina 2. defa alev alev yandı.

Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

BURSA - Bursa'da metruk bir bina 2. defa alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kullanılmayan metruk bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler evin her tarafını sararken çevrede görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan metruk binanın 2.'nci defa alev alev yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada
Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada
Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da metruk binada 2. yangın: Alev alev yanan bina kamerada - Son Dakika
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