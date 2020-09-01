Son dakika haberi! Bursa'da, motosikletin kamyonete çarpma anı kamerada - Son Dakika

Kaza, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Tarım yönetimindeki 34 BB 4721 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Dursun Coşkun 'un (58) kullandığı 16 KKT 06 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Tarım, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ersin Tarım, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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