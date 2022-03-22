Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

22.03.2022 14:22
Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da, ücretini almalarına rağmen 22 tona yakın badem içini alıcısına götürmediği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da, ücretini almalarına rağmen 22 tona yakın badem içini alıcısına götürmediği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te yaşayan bir kişi 2 milyon 200 bin lira değerinde 21 ton 860 kilogram ağırlığındaki badem içini nakliye etmek için bir firmayla anlaştı.

Bademi araçlarına yükleyen şüpheliler, malları müşterinin istediği adrese teslim etmedi.

Müşterinin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da olduğu tespit edilen iki zanlıyı güveni kötüye kullanma suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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