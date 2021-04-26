Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada - Son Dakika

Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Olay saat 22.00 sıralarında Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 ANR 815 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Sürücü dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kovalamacaya çok sayıda ekip sevk edildi.

10 kilometre süren kovalamaca sırasında ara sokağa giren araç, binanın doğalgaz borusuna çarpıp hızla devam etti.

Hamidiye mahallesi Şentürk sokakta aracı durduran sürücü ve arkadaşı kaçmaya başladı. Yaya olarak süren kovalamaca da sokaklardaki vatandaşlar, polis ekiplerine şüphelilerin ne yöne kaçtıklarını da söylediler.

Kovalamacada araçtaki yolcu Mustafa K. yakalandı.

Araştırmalar sırasında yaya olarak kaçan araç sürücüsü Eray D.(20), park halindeki bir aracın altında saklanırken yakalandı.

Sürücüye dur ihtarına uymamaktan 166 TL, trafiği tehlikeye sokmadan bin 336 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Araçtaki yolcu Mustafa K.'ya ise sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Maddi hasar oluşan otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.