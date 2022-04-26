Son dakika haberi: Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

26.04.2022 12:53
Son dakika haberi: Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş, (27) Zeynal Nevruz (20), maktul Serkan Topal'ın ve sanıkların bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hülya S. (36) ise duruşmaya katılmadı.

Maktulün annesi Sultan K, şikayetinin geçerli olduğunu söyledi.

Sanık Muhammed Derviş'in avukatı, olayın tasarlanmadığını ileri sürerek, cezada tasarlama hükümlerinin uygulanmaması talebinde bulundu.

Zeynal Nevruz vekili ise müvekkilinin işlenen suça katkısının olduğunun kanıtlanmadığını, olay sırasında suçun işlenmesine engel olmaya çalıştığını ifade etti.

Hülya S'nin avukatı da müvekkilinin olaydan bilgisinin olmadığını, olay gerçekleştikten sonra haberdar olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Söz verilen sanık Muhammed Derviş, "Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım." dedi.

Suça katkısının olmadığını ileri süren sanık Zeynal Nevruz ise olaya engel olmaya çalıştığını dile getirdi.

Olayın planlanarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ifade eden müşteki avukatı, maktul içeri girer girmez eylemin gerçekleştirildiğini, sanıkların maktulle alkol aldıklarını söylemelerine rağmen otopsi raporunda alkol tespit edilemediğini anlattı. Eylemin tasarlandığını vurgulayan müşteki vekili, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Derviş ve Nevruz'a, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hırsızlık" suçundan ise 7'şer yıl hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz sanık Hülya S'ye de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından, salonun çıkışında maktulün yakınları ile sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Olay

Jandarma ekipleri, 2020 yılının kasım ayında Kestel ilçesinde ormanlık alanda yakılan ve daha sonra Serkan Topal'a ait olduğu tespit edilen cesedi bulmuştu. Failleri bulmak için çalışma başlatan ekipler, Muhammed Derviş, Zeynal Nevruz ve Hülya S'yi gözaltına almıştı. Derviş ve Nevruz tutuklanmış, Hülya S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Serkan Topal, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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