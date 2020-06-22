Son dakika haberi | Bursa'da ölü sayısı 2'ye yükseldi, Bakan Soylu bölgeye geliyor
Son dakika güncel haberi... Bursa'da ölü sayısı 2'ye yükseldi, Bakan Soylu bölgeye geliyor (ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI)(YENİDEN)
Bursa'da ölü sayısı 2'ye yükseldi, Bakan Soylu bölgeye geliyor (ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI)(YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:56 Kaynak: DHA
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