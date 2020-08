Son dakika haberi... Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor - Son Dakika

aaa:

her sene yaa her sene o tarafta yangın cıkıyor. bu ne dıkkatsızlıktir onca agac nasıl yetısıyor yıllar alıyor bır agacın yetısmesı onca canlı yanıyor hıcmı vicdanınız yok yaa. kasıtlı yada tedbırsızlık her kım sebep oluyorsa ALLAH SORSUN HESABINI. 1 aydır yüzlerce yangın hergun yangın haberı yazık yaaaa.