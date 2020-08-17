Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına sebep olduğu iddia edilen V.O. gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne... - Son Dakika

Bursa 'da orman yangınına sebep olduğu iddia edilen V.O. gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi-1

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:06

Kaynak: DHA

Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber