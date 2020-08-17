Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına sebep olduğu iddia edilen V.O. gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne...
Son dakika haberine göre Bursa'da orman yangınına sebep olduğu iddia edilen V.O. gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi-1.
Bursa'da orman yangınına sebep olduğu iddia edilen V.O. gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi-1
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:06
Kaynak: DHA
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