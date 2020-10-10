Otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobilin arkadan çarptığı ambulans devrildi: 5 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin arkadan çarparak ambulansı devirdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin arkadan çarparak ambulansı devirdiği kazada 5 kişi yaralandı. Bursa-İzmir- İstanbul Oto Yolu Balat Kavşağı'nda, M.C.A. yönetimindeki 34 DA 123 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle önünde seyreden İ.K. idaresindeki 34 CIM 961 plakalı ambulansa çarptı. Kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S, N.S. ile D.Ç.A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

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