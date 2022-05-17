Son dakika haberi! Bursa'da polis memurunu şehit eden sanık yeniden yargılanıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2019'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, haklarında verilen karar istinaf tarafından bozulan biri tutuklu 5 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu cinayet sanığı Murat D, tutuksuz S.D. ve İ.D. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Murat D'ye yönelik akıl sağlığı yönünden alınması istenen raporun kendilerine ulaştığını, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini ifade etti.

Murat D. ise savunmasında kendisine bipolar kişilik bozukluğu tanısı konulduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Murat D'nin "görevi yaptırmamak için direnme", şehit polis Alaattin Özdemir'e karşı eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme" suçundan, diğer polis memuruna karşı eylemi sebebiyle de "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanıkların ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Murat D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir (44), belindeki tabancasını gasbeden Murat D. tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık için ise dörder yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, Murat D'ye "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, diğer polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret" suçlarından da toplam 16 ay 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

Heyet ayrıca polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuksuz diğer 4 sanığın 1 yıl 4 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Bu kişilerden İ.D. ve M.Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, S.D'nin cezasının ise ertelenmesi kararlaştırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık için akıl sağlığı raporu alınmaması ve sanıklara ayrı avukat atanmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.