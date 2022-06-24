Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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