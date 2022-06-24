Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.
Operasyonda K.Y, B.T, M.U. ve M.O. gözaltına alınarak emniyette götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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