Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

24.06.2022 02:46
Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.

Operasyonda K.Y, B.T, M.U. ve M.O. gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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