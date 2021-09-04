Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da, polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyenİrem Özdemir'e çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden Ünal Bilici tutuklandı. Yaralanan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan'ın ise tedavisi sürdüğü ve sonrasında gözaltına alınacağı öğrenildi.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeperşembe akşamı plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü.Kovalamacasırasında İzmir Yolu Caddesi'ndesürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyenİrem Özdemir'e çarptı. Özdemir ile 6 suçtan kaydı bulunan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan yaralandı. Sürücünün yanındaki 25 suç kaydı olan Ünal Bilici ise gözaltına alındı.Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir, dün yaşamını yitirdi. Özdemir, aynı gün Kestel ilçesinde toprağa verildi.

İsmail Kuşaslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ünal Bilici dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi. Kuşaslan'ın da tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ifade edildi.