Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

07.07.2022 12:24
Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Bursa'da otomobilden tabancayla rastgele ateş ederek bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bursa'da otomobilden tabancayla rastgele ateş ederek bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Selimzade Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde oturan Kadir D. (65), caddeden geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemede, şüphelinin 32 suç kaydı bulunan R.Ç. (26) olduğunu belirledi.

Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde suç aletiyle gözaltına alınan R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Kadir D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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