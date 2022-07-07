Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemede, şüphelinin 32 suç kaydı bulunan R.Ç. (26) olduğunu belirledi.

Bursa 'da otomobilden tabancayla rastgele ateş ederek bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bursa'da rastgele ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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