Bursa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde şehitler unutulmadı.
Bursa Valiliğinin düzenlediği törende Pınarbaşı Şehitliğinde program düzenlendi. Programa Bursa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve şehit aileleri katıldı. Şehit mezarlarının başında dualar okundu. Ayrıca şehit ailelerine karanfil hediye edildi. Program yapılan dualarının ardından sona erdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bursa'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika