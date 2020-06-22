Son dakika haberi... Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (4) - Son Dakika

Son dakika haberi... Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (4)

Son dakika haberi... BAKAN SOYLU VE PAKDEMİRLİ İNCELEMEDE BULUNDU Bursa'daki afet bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel taşkınlarından etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberi... Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (4), System.String[]

BAKAN SOYLU VE PAKDEMİRLİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bursa'daki afet bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel taşkınlarından etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuşmasına başlarken hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Soylu, bir vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"TÜM EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

Aynı aileden Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen ile Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Derya'nın da araması devam ediyor, duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz havadan da karadan da aramalara devam ediyor. Olay olur olmaz gerek AFAD ekiplerimiz gerek bakanlık ekiplerimiz, gerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz, psiko-sosyal destek ve hasar-tespit çalışmalarını sürdürüyor. Gece itibariyle valiliğimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz hemen kriz merkezini oluşturdular. Gerek gıda olsun, gerek temizleme çalışmaları olsun çalışmalar sürüyor. Selin sürüklediği 10'un üzerinde araçlar alınmaya devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışıyor, yaraların sarılması için tüm adımlar atılmaktadır. Buradaki bölge halkı ile konuştuğumuzda dün gece, kendileri hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Altyapı var, gerekli hizmetler var ama çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor. Hem maliyeti yüksek, hem acı kayıplarımızla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

'AĞIRLIKLI HASAR TARIM ARAZİLERİNDE'

Sel taşkınları nedeniyle tarım arazilerinin büyük zarar gördüğüne işaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle orman köyleri kapsamında olan, zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon TL'ye yakın bir destek ayarladık. Bugün itibariyle 26 ekip, 52 kişi tarımsal hasarın tespitiyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız, 58 arılı kovanımız telef olmuş görünüyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde" diye konuştu.

'DERE YATAĞINDA EV YAPMAMAMIZ GEREKİYOR'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Biz, zamanında ve yerinde uyarlarımızı yapmıştık. Dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarındaki hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi üzecek neticeler oluşturabiliyor. Asla ve asla dere yataklarına yerleşim, baraka ya da ev yapmamamız gerekiyor. TARSİM Tarım Sigortaları'nın önemi burada bir kez daha öne çıkıyor. Tarım sigortaları, Türkiye'de ne yazık ki yüzde 20'ler 30'lar seviyesinde yapılıyor. Bunu daha da artırmamız gerekiyor çünkü felaketin ne zaman geleceği belli olmuyor. TARSİM Tarım Sigortaları kapsamında olanların genelde yüzde 99.9'unda mağduriyeti olmuyor. TARSİM Tarım Sigortası kapsamı dışında kalanlar için de il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Hasar tespit biraz zaman alacaktır ama özellikle il, ilçe müdürlüklerimizin yaptığı tespitler kapsamında, Ziraat Bankası'na ve tarım kooperatiflerine borcunu ertelemek, taksitlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu imkanın var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşleri ekipleri de çalışıyor, yaraların en hızlı şekilde sarılması amacıyla devletin tüm kurumları burada çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,


Bekir Pakdemirli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (4) - Son Dakika

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