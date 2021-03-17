Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Göçmen Caddesi'nde Mustafa Avcu (60) idaresindeki 16 AEB 203 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı 16 S 4474 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, Mustafa Avcu olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan E.D. ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.D'yi Bursa Şehir Hastanesine götürdü.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Avcu'nun cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bursa'da servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika