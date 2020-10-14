Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

14.10.2020 08:34

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri ilde ve ilçede silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Adres tespitlerinin ardından Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 polis katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık, Organize, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bursa'da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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