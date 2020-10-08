Bursa'da düzenlenen ruhsatsız silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.L.S. ve F.K'nin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 50 adet uzun namlulu silah fişeği ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.L.S. ve F.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.