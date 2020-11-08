Son dakika haberi! Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Çamlık Sokağı'nda tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen kişi yanında bulunan tabancayla Erdinç Öner'i (56) ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Öner, burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.