Son dakika haberi: Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

13.05.2022 02:29
Son dakika haberi: Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Orhan Keskin Sokak'ta akraba olan E.L. ile Ü.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.E. yanında bulunan tabancayla E.L'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan E.L, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 02:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement