Son dakika haberi! Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
22.11.2020 23:53
Gelen son dakika haberine göre İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 2 kişiye 7 bin lira ceza kesildi.
İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 2 kişiye 7 bin lira ceza kesildi.
Nuri Doğrul Caddesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz şekilde gezen iki genci durdurdu.
Gençlerin keyfi olarak dışarı çıktığını ve maske kullanmadığını tespit eden ekipler, toplam 7 bin lira ceza uyguladı.
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