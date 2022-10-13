Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı

13.10.2022 10:53
Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Huzur Sokak'ta devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri kadının GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ceylan E. (25), gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı - Son Dakika
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