Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Huzur Sokak'ta devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri kadının GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ceylan E. (25), gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı - Son Dakika