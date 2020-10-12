Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor

12.10.2020 14:45
Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Hünkar Y. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek avukat H.K'nin yanında 750 lira haftalıkla çalıştığını, iddianamede kendisine isnat edilen yaralama eylemini de onun talimatıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ayrıca Hünkar Y, iddianamede geçen diğer bir sanığın yaralama olayında da azmettirenin yine H.K. olduğunu savundu.

Diğer tutuklu Mustafa D. de savunmasında, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Hünkar Y. tarafından kendisine baskı yapıldığını ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden tutuksuz sanık H.K. ise Hünkar Y'nin kendisinden para sızdırmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi yakalamıştı. "Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Silahla Yaralama, Bilişim, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler         
14:52
Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı         
14:23
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei