Son dakika! Bursa'da şüpheli çanta polisi harekete geçirdi - Son Dakika

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol kenarında şüpheli paket ihbarı alan polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantadan evrak çıktı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kurtoğlu mahallesi Yeşil caddesinde meydana geldi. Yol kenarında çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantayı şüpheli bularak, caddeyi yaya ve araç geçişine kapatırken, bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha ekibinin incelemeleri sonrası şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantadan evraklar çıktı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine caddeyi yeniden ulaşıma açtı.

Öte yandan, çevrede toplanan meraklı kişiler ise çantanın fünyeyle patlatılma anlarını merakla izledi.