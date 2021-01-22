Son dakika haberi | Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

22.01.2021 08:12
Son dakika haberi | Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin önce işçi servisine ardından da otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin önce işçi servisine ardından da otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesinde saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedir Olgun(23) yönetimindeki 16 LOL 28 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce işçi servisine daha sonra yol kenarında bulunan otobüs durağına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Bedir Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Muzaffer Samet T. ile Osman G., Yusuf B., ve Bilal B. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Araştırma ve Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bedir Olgun'nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

(Gökay Başdan/İHA)

Eskişehir, Bursa, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'da sürücü kontrolü kaybetti, ilk önce işçi servisine ardından durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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