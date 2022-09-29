Son dakika haberi | BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 161 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ, 5 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 161 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ, 5 GÖZALTI

29.09.2022 09:35

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait olduğu belirtilen 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ile 15 obje ele geçirildi.

BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait olduğu belirtilen 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ile 15 obje ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak isteyen 5 şüphelinin bulunduğu 2 araç durduruldu. Yapılan aramalarda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ile 15 obje ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. A.A., S.Y., E.T., A.A. ve A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen toplam 184 tarihi eser ise Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU; 161 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ, 5 GÖZALTI - Son Dakika

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