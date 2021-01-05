Son dakika haberi: Bursa'da tarlada ceset bulunmasına ilişkin davada 4 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da geçen yıl nisan ayında tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların gelmediği duruşma salonunda, taraf avukatları ve maktul Memduh Altuntop'un yakınları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen İlhan G'nin eşi F.G, Memduh Altıntop ile eşinin arkadaş olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim birkaç defa bana 'Memduh'un sana ilgisi var' dedi. Ben inkar ettim, asla ölen kişiyle aramızda gönül ilişkisi yoktu. Eşim, Memduh'un telefonunda gördüğü aşk mesajını benim telefonumda da görmüş. Benim okuma yazmam yok, mesaj yazamam okuyamam. Olaydan 2 gün önce İlhan beni dövünce karakola gittim, o sırada Memduh beni aradı cevap vermedim. Mesaj atmış 'hayat memat meselesi' diye. O gece eşim Memduh'un o aramalarını gördü, cevap vermediğimi söyledim. O gün evden çıktı, 2 gün sonra avukat beni arayıp olaydan haberdar etti."

Maktulün annesi Saadet Altuntop ise oğlunun kimsenin namusuna göz dikmeyeceğini öne sürerek, bahsi geçen görüşmelerin ispatlanmasını istedi.

Savunmasını yapan sanık İlhan G. de pişman olduğunu ifade ederek, "Kimseyi kasti şekilde öldürmedim. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım, arkadaşlarımın ihmali yüzünden ölmüştür. Onun yerine ben de olabilirdim." dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesine ve İlhan G'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl nisan ayında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarlada Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuş, İlhan G, Öztürk T. ve Kadriye B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar ve İlhan G'nin kardeşi Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T'ye "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B'ye de "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu 3 sanıktan Öztürk T. ve Kadriye B, önceki duruşmada tahliye edilmişti.