Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, A.K. (42) ile erkek kardeşi A.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.K'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.