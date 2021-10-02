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Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

02.10.2021 13:29
Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında Hasan K.'ya ait iki katlı tekstil atölyesinde meydana geldi. Muhtemelen yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, pamuk ve polyester gibi tekstil hammaddelerini tutuşturdu.

Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ise şehrin bir çok noktasından görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede 5 aracıyla yangına müdahale etti.

Vatandaşlar, söndürme çalışmasına katılan itfaiyecilere dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, geriye hurda yığınları kaldı. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
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