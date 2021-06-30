Tırın altında sürüklenen kişi öldü - Son Dakika

Polis ekipleri, ölen şahsın tırın altında kalmadan önce de sağ şeritte yattığına dair görgü tanıklarının iddiaları üzerine olayı araştırıyor.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu yaklaşık 200 metre sonra fark eden tır sürücüsü aracını durdu.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkisinde Bülent M. idaresindeki 34 TH 0164 dorse plakalı tır, sağ şeritte ilerlerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aracın altında kaldı.

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