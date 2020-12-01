Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

01.12.2020 13:43

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Kartal marka otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete arkadan çarparak uçuruma yuvarlandı Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka...

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kartal marka otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete arkadan çarparak uçuruma yuvarlandı

BURSA - Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonete çarparak uçuruma yuvarlanan Kartal marka otomobilde iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıları Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel ilçesi Aksu- Kazancı Mevkisi'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Salih Ç. İdaresindeki 16 KM 354 plakala Tofaş Kartal marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, Bayram K. idaresindeki 16 KRC 51 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile çalılık alana uçan otomobilin sürücüsü Salih Ç. ve yanındaki Ali Ç. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılara olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Salih Ç. ve Ali Ç. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Kazada, Tofaş Kartal marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

İtfaiye, Kartal, Bursa, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım
Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei