Son dakika haberi: Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika

BURSA'da trafik kazasında hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Genç İHH Başkanı Kaan Talip Tığlı (25) ve Genç İHH Lise Sorumlusu Murat Can Kaya (21), İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul Genç İHH'nın teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan Bursa'ya giderken trafik kazası geçiren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 4 gönüllüsünden 2'sinin cenazesi İstanbul'a getirildi. İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kaan Talip Tığlı ve Genç İHH Lise Sorumlusu Murat Can Kaya için Fatih Camii'nde bugün öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene ölenlerin yakınları, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını Fatih Müftüsü Hüseyin Baş kıldırdı. Kazada hayatını kaybettikten sonra cenazeleri memleketlerine gönderilen Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

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